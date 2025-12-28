Hemocentro encerra o ano com estoques de sangue em nível de alerta

O Hemocentro de Brasília encerra o ano com parte significativa dos estoques de sangue em situação de alerta. Balanço divulgado na sexta-feira aponta que todos os tipos sanguíneos negativos — O-, A-, B- e AB- — estão com nível baixo, enquanto os tipos positivos permanecem em situação regular. A queda ocorre em um período tradicionalmente marcado pela redução no número de doadores, ao mesmo tempo em que a demanda hospitalar segue elevada, especialmente em decorrência de acidentes e procedimentos de urgência, comuns na época das festas de fim de ano.

De acordo com a Fundação Hemocentro de Brasília, o tipo O-, considerado doador universal, está entre os mais preocupantes. A escassez desse grupo impacta diretamente o atendimento a pacientes em situações emergenciais, quando não há tempo para a identificação do tipo sanguíneo. Também estão abaixo do ideal os estoques de A-, B- e AB-, que, embora menos frequentes na população, são essenciais para garantir a compatibilidade em transfusões específicas. Os tipos O , A , B e AB apresentam níveis regulares, mas a instituição reforça que a situação ainda exige atenção.

A redução no número de doadores é recorrente no período de festas e férias. Viagens, confraternizações e mudanças na rotina acabam afastando voluntários dos postos de coleta. Ao mesmo tempo, hospitais registram aumento de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito, quedas e outras ocorrências típicas do fim do ano, o que pressiona ainda mais os estoques.

Quem pode doar?

Para ser doador, é necessário atender a alguns critérios básicos. Pessoas entre 16 e 69 anos podem doar, mas menores de idade devem apresentar autorização assinada pelos pais ou responsáveis. Idosos precisam ter realizado ao menos uma doação antes dos 61 anos. Também é exigido peso superior a 51 quilos, com índice de massa corporal (IMC) igual ou maior do que 18,5.

No dia da doação, o candidato deve apresentar documento oficial com foto — físico ou digital, emitido por aplicativo oficial. Carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista e carteiras profissionais são aceitos. Não são válidos crachás, carteiras estudantis, certidão de nascimento ou imagens de documentos.

Antes da coleta, todos passam por avaliação realizada por profissionais de saúde, que verificam se o voluntário está apto a doar. A sinceridade nas respostas durante a triagem é fundamental para garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor do sangue.

O Hemocentro orienta que o doador durma pelo menos seis horas na noite anterior, não consuma bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação e evite fumar duas horas antes do procedimento. Também é recomendado aumentar a ingestão de água e não ir em jejum. Alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas anteriores à coleta.

Após a doação, a recomendação é permanecer no local por, no mínimo, 15 minutos, ingerir bastante líquido nas 24 horas seguintes e evitar esforços físicos intensos. Também não é indicado consumir álcool no dia da doação ou dirigir veículos pesados, especialmente em casos de primeira doação. Todo o processo — do cadastro ao lanche final — leva, em média, 90 minutos. Segundo a Fundação, segunda, terça e quarta-feira costumam ser os dias de menor movimento.

Onde doar

O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h15 às 18h, na sede do Hemocentro de Brasília, no Setor Médico Hospitalar Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). O agendamento pode ser feito pela internet, no site agenda.df.gov.br.