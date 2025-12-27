InícioCidades DF
Carro pega fogo em Santa Maria neste sábado (27/12)

O dono do veículo não se feriu, mas sofreu uma crise nervosa devido ao incidente e precisou ser transportado a uma unidade hospitalar

Os militares utilizaram linhas de mangueira pressurizadas para extinguir o incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (27/12), na QR 117 de Santa Maria. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado por volta das 15h17 para conter as chamas que consumiam o automóvel.

Após o isolamento da área, os militares utilizaram linhas de mangueira pressurizadas para extinguir o incêndio. Apesar da agilidade no combate, o dono do veículo sofreu uma crise nervosa devido ao incidente e precisou ser transportado a uma unidade hospitalar. 

A Polícia Militar (PMDF) prestou apoio na ocorrência e as causas do fogo ainda são desconhecidas.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/12/2025 19:37
