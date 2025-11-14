Moto e carro pegam fogo após colisão e uma pessoa fica ferida

Colisão entre moto e carro deixa um ferido no final da Asa Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma motocicleta e um carro pegaram fogo após colidirem, no final da Asa Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Os bombeiros rapidamente montaram linhas de mangueiras pressurizadas para combater o incêndio, enquanto os socorristas avaliavam o motociclista, que estava caído ao solo e recebeu atendimento conforme o protocolo de trauma.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados na quinta-feira (13/11) e mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência. Quando as equipes chegaram, encontraram tanto a moto quanto o veículo de passeio em chamas, o que exigiu a interdição total das faixas da via.

Após os primeiros cuidados, a vítima foi transportada para um hospital de referência. O condutor do carro não se feriu e permaneceu no local.

Após o atendimento, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ainda não há informações sobre o que teria provocado a colisão que resultou no incêndio dos veículos.