Vídeo: Carro de aplicativo pega fogo em canteiro próximo ao Memorial JK

Um veículo utilizado para transporte por aplicativo pegou fogo na manhã desta quinta-feira (16/10), enquanto trafegava pelo Eixo Monumental, sentido rodoviária do Plano Piloto. O motorista, que preferiu não se identificar, contou que o incêndio começou de forma repentina no painel do automóvel, um Voyage cinza, logo após pegar uma passageira na região.
“Eu estava subindo aqui pelo Eixão quando começou a sair fumaça do painel. Encostei o carro na hora e já começou o incêndio. Foi muito rápido. Eu e a passageira descemos de pronto e ficamos assistindo de longe”, relatou ao Correio. Ele afirmou não ter se ferido, e a passageira também saiu ilesa. Segundo o condutor, o fogo iniciou por volta das 7h42 e o Corpo de Bombeiros chegou cerca de 35 minutos depois para apagar as chamas.
A ação de segurança foi coordenada pela Polícia Militar do Distrito Federal, sob comando do primeiro-sargento Clayton Mendes. Ele informou que a equipe patrulhava a via quando avistou o veículo em chamas. “Atravessamos o canteiro central e fizemos o bloqueio de uma das faixas para evitar novos acidentes”, afirmou o policial.
A pista foi parcialmente interditada pelos policiais militares até a liberação do local.
