Vídeo: Carro de aplicativo pega fogo em canteiro próximo ao Memorial JK

Carro de motorista de aplicativo pega fogo em canteiro próximo ao Memorial JK

Um veículo utilizado para transporte por aplicativo pegou fogo na manhã desta quinta-feira (16/10), enquanto trafegava pelo Eixo Monumental, sentido rodoviária do Plano Piloto. O motorista, que preferiu não se identificar, contou que o incêndio começou de forma repentina no painel do automóvel, um Voyage cinza, logo após pegar uma passageira na região.

“Eu estava subindo aqui pelo Eixão quando começou a sair fumaça do painel. Encostei o carro na hora e já começou o incêndio. Foi muito rápido. Eu e a passageira descemos de pronto e ficamos assistindo de longe”, relatou ao Correio. Ele afirmou não ter se ferido, e a passageira também saiu ilesa. Segundo o condutor, o fogo iniciou por volta das 7h42 e o Corpo de Bombeiros chegou cerca de 35 minutos depois para apagar as chamas.

A ação de segurança foi coordenada pela Polícia Militar do Distrito Federal, sob comando do primeiro-sargento Clayton Mendes. Ele informou que a equipe patrulhava a via quando avistou o veículo em chamas. “Atravessamos o canteiro central e fizemos o bloqueio de uma das faixas para evitar novos acidentes”, afirmou o policial.

A pista foi parcialmente interditada pelos policiais militares até a liberação do local.