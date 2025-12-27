Mulheres ficam feridas após serem atropeladas por ônibus em Águas Claras

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF) - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas por um ônibus particular na noite deste sábado (27), em Águas Claras. O acidente ocorreu por volta das 19h15, na Rua das Figueiras, em frente ao restaurante Madero Drive.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foram acionadas e realizaram o isolamento da área para garantir a segurança no local. As vítimas foram encontradas conscientes e orientadas, com escoriações pelo corpo.

Ambas receberam os primeiros socorros e foram transportadas para uma unidade hospitalar de referência. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).