Bêbado atropela mulheres que iam para almoço de Natal em Ceilândia

Dianteira de veículo do motorista foi destruída com o impacto em outro carro - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB)

O que era para ser um agradável almoço de Natal na casa de familiares quase terminou em tragédia para duas mulheres que ficaram feridas ao serem atropeladas por um carro na tarde de ontem, em Ceilândia. O acidente ocorreu por volta das 12h47, na QNO 19, conjunto 38, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF), que atuaram no socorro às vítimas, e da Polícia Militar (PMDF), que prendeu o motorista e informou que ele apresentava sinais de embriaguez.

Segundo informações do CBMDF, ao chegarem ao local, os militares encontraram as duas mulheres, identificadas como Elisabete Matias, de 69 anos, e Eva Vilma, 42, caídas em via pública, após terem sido atingidas por um Fiat Uno branco. Moradores relataram momentos de pânico logo após o atropelamento. "O carro passou aqui rápido demais. A gente só viu quando ele perdeu o controle", contou um morador.

Testemunhas disseram que o motorista, identificado como Alex Douglas, 25, teria perdido o controle do veículo ao passar por um quebra-molas. Ao desviar bruscamente, ele atingiu as duas mulheres, que caminhavam pela rua. Uma das vítimas foi arremessada contra o portão de uma casa, enquanto a outra acabou prensada entre o carro do condutor e outro veículo, estacionamento na via.

A idosa foi socorrida consciente e orientada, com escoriações pelo corpo e uma fratura no fêmur direito. Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento especializado. A outra, filha dela, também estava consciente e orientada, mas com suspeita de luxação no pé esquerdo, sendo igualmente transportada ao hospital.

Logo após o acidente, o clima ficou ainda mais tenso. Houve revolta das pessoas diante da gravidade do ocorrido, e algumas tentaram agredir o motorista. A ação foi impedida por policiais militares do 8º e do 10º Batalhão de Polícia Militar (Ceilândia e Sol Nascente, respectivamente), que isolaram o espaço.

Vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas a hospitais (foto: Divulgação/CBMDF)

O autor foi detido no local. Durante a abordagem, ele recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Entretanto, os militares constataram que Alex não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não apresentou condutor habilitado, motivo pelo qual o veículo foi removido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), em Samambaia.

O motorista foi conduzido à central de flagrantes, na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). O delegado plantonista Wolney Quintão informou que Alex foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pelo estado de embriaguez — confirmado posteriormente em exame pericial no Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo o delegado, o condutor responderá duas vezes pelo mesmo crime. "Ele responde por lesão corporal culposa no trânsito qualificada, aplicada duas vezes, porque foram duas vítimas. Não são dois crimes distintos, mas o mesmo tipo penal cometido contra duas pessoas", explicou.

Sobre a pena total, Wolney Quintão disse que ele pode enfrentar uma punição mais severa. "Pela regra do concurso formal, aplica-se a pena mais grave, aumentada de um sexto até a metade. Na pior das hipóteses, a pena pode chegar a aproximadamente sete anos e meio de reclusão", afirmou.

Em razão do estado de embriaguez e da alteração emocional do motorista, ele não pôde ser ouvido formalmente no momento da apresentação à delegacia. "Pelo estado em que ele se encontrava, não foi possível reduzir o depoimento a termo. Ele será ouvido posteriormente", explicou Wolney Quintão. O delegado informou que o suspeito permanecerá à disposição da Justiça e será apresentado em audiência de custódia.

Desespero

O irmão da idosa, Antônio Matias, 66, muito abalado, afirmou que a tragédia poderia ter sido evitada. "O que aconteceu aqui foi uma imprudência muito grande. Um cara circular desse jeito numa rua residencial, onde tem idoso, criança, família, isso é inadmissível", declarou.

Antônio relatou que moradores haviam tentado acionar a polícia antes do atropelamento, devido ao comportamento perigoso do condutor. "A pessoa estava dando 'cavalo de pau' — derrapagem intencional —, andando em alta velocidade há muitos dias. A gente liga para a polícia e perguntam: 'mas você sabe quem é a pessoa?'. Como é que eu vou saber quem está dentro do carro? Quer nome, sobrenome, endereço? Assim não funciona", criticou.

Antônio, irmão da idosa, denunciou o mesmo motorista à polícia em outras ocasiões (foto: Minervino Júnior/CB)

Outras ocorrências

A semana também foi marcada por outros sinistros de trânsito. Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus na noite de quarta-feira, no Recanto das Emas. O acidente ocorreu na garagem da empresa de transporte público URBI, na QR 114. De acordo com o CBMDF, os socorristas encontraram Alcileide Felinto caída ao solo e presa sob um ônibus de transporte urbano.

Ela foi atendida conforme o protocolo de trauma, mas, apesar dos esforços das equipes de resgate, o óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista responsável pelo atropelamento passou por teste do etilômetro, que deu negativo. O caso é investigsdo pela Polícia Civil (PCDF).

Até o fechamento da edição, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica do acidente. O corpo da vítima será velado hoje, às 8h, no Templo Ecumênico do Cemitério de Taguatinga.

Alcileide trabalhava como manobrista na Urbi (foto: Reprodução/Redes sociais)

Em São Sebastião, dois adolescentes foram atingidos por um Volkswagen Jetta branco. O menino, de 12 anos, e uma menina de 15, estavam em uma bicicleta no momento do sinistro. Eles se queixavam de dores na cabeça e foram levados ao hospital. Até o fechamento da edição, não havia informações sobre como o acidente ocorreu e o estado de saúde das vítimas.

No Gama, um veículo de passeio colidiu com uma carreta, na DF-290. O motorista do carro ficou preso às ferragens. O acidente, que ocorreu ontem, provocou vazamento de óleo diesel na pista. Segundo os bombeiros, com o impacto, o veículo caiu em uma vala. O condutor foi resgatado pelos socorristas e estava desorientado, com dificuldade respiratória e ferimentos no rosto. Após estabilizado, foi levado ao hospital.