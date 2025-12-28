InícioCidades DF
CRIME

Homem vira refém durante invasão e fica ferido em Vicente Pires

Vítima entrou em luta corporal com criminoso, mas não conseguiu contê-lo e foi agredido

Homem invade casa e tortura vítima em Vicente Pires - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem invade casa e tortura vítima em Vicente Pires - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 55 anos foi feito refém, agredido e torturado durante a invasão de uma casa em Vicente Pires. O invasor, ainda não identificado, entrou no imóvel e manteve a vítima em cárcere privado, além de praticar diversas agressões físicas que resultaram em lesões no corpo da vítima. A ação criminosa, que ocorreu na madrugada de sábado (27/12), iniciou por volta das 2h e seguiu até às 5h da manhã. 

Ao adentrar no imóvel, o invasor encontrou com o homem e inciaram uma luta corporal. Durante o confronto, o residente não conseguiu conter o criminoso e sofreu diversas lesões. O agressor roubou um aparelho celular e um notebook, e em seguida, fugiu do local.

A vítima acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As equipes realizaram o atendimento pré-hospitalar, adotaram o protocolo de trauma, fizeram a estabilização da vítima e a transportaram ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 16h e, no local, manteve contato com a solicitante, que relatou a invasão da casa de seus pais. Com base em imagens de câmeras de monitoramento, foram obtidas características físicas do suspeito. As equipes do 17º Batalhão realizaram patrulhamento intensivo na região, porém, até o momento, o autor não foi localizado.

DC
DC

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 28/12/2025 10:00
