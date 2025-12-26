Homem é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear duas mulheres

Homem é preso por tentativa de feminicídio contra duas mulheres - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra duas mulheres vítimas de esfaqueamento, em São Sebastião, na quinta-feira (25/12). O suspeito foi abordado por equipes da Polícia Militar (PMDF), após denúncias via 190. O homem foi encontrado com duas facas e apresentava arranhões pelo corpo.

Questionado sobre o ocorrido, ele informou ter se envolvido em uma briga e apontou o local onde teria ocorrido. No endereço apontado, os militares encontraram duas vítimas, irmãs, atingidas por golpes de facas.

As mulheres receberam atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e foram encaminhadas ao Hospital do Paranoá para cuidados médicos. O homem e as facas foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foram adotadas as medidas legais.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438