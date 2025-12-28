Ativista ambiental desaparece em Alto Paraíso; amigos buscam respostas

O biólogo e coletor de plantas João Paulo Vaz da Silva, conhecido também como João Planta: desaparecimento misterioso - (crédito: Reprodução / Instagram / @justicaporjoaoplanta)

O biólogo e coletor de plantas João Paulo Vaz da Silva, 27 anos, conhecido como João Planta, desapareceu no dia 8 de dezembro, na região de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Não há notícias sobre o paradeiro dele. Amigos e familiares mobilizam uma campanha nas redes sociais para encontrá-lo.

Amigos próximos a João criaram uma página no Instagram para reunir informações sobre o desaparecimento. O perfil relata que, até a noite deste domingo (28/12), 20 dias depois do desaparecimento, ainda não há quaisquer atualizações que possam ajudar a localizar o paradeiro de João.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Estado de Goiás para buscar mais informações sobre o desaparecimento, mas ainda não obteve resposta. Em caso de retorno, este texto será atualizado.

Desaparecimento ocorreu enquanto jovem fazia favor

De acordo com o perfil, a última informação conhecida sobre o paradeiro de João ocorreu depois de ele ter saído de casa para ajudar a desatolar um carro. Ele teria deixado o local sem quaisquer pertences, inclusive o celular. No entanto, ainda não há, de acordo com a conta, quaisquer retornos ou posicionamentos por parte das autoridades de Alto Paraíso.

"Diante da ausência de respostas, buscamos apoio da imprensa para que haja visibilidade e, ao menos, um posicionamento público das autoridades no sentido de informar se existe uma investigação em curso", relatou em nota ao Correio. "Trata-se de um desaparecimento ocorrido em Alto Paraíso de Goiás, uma cidade turística que recebe pessoas do Brasil e do mundo inteiro, o que torna a ausência de respostas ainda mais preocupante", completou.

