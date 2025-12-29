Monitoramento de medidas protetivas foi responsável por 64 prisões no DF neste ano

O Viva Flor e o Dispositivo de Proteção à Pessoa (DPP) acompanharam 1.887 pessoas em 2025 - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

Em 2025, um total de 64 pessoas foram presas no Distrito Federal graças aos programas de monitoramento de medidas protetivas da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). O Viva Flor e o Dispositivo de Proteção à Pessoa (DPP) fazem o monitoramento de vítimas e autores de crimes de violência contra a mulher, notificando em tempo real a violação das áreas de exclusão.

No caso do Dispositivo de Proteção à Pessoa, que é indicado pelo Judiciário, o monitoramento é feito por meio de tornozeleiras eletrônicas instaladas nos agressores e aparelhos de alerta entregues às vítimas, reconhecendo de forma automática qualquer aproximação indevida e acionando as forças de segurança. Neste ano, a Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP) acompanhou 506 agressores e 619 vítimas dos crimes com o dispositivo.

No programa Viva Flor, a vítima recebe um aplicativo ou dispositivo eletrônico, conforme a necessidade, que pode ser acionado sempre que perceber situação de ameaça. O alerta é então encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) ou ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), garantindo atendimento imediato. O serviço permite uma resposta mais rápida à ameaça de violência, já que o sistema é disponibilizado pelas próprias delegacias.

Delegacias que oferecem o serviço

• Deam I e II — Asa Sul e Ceilândia

• 6ª DP — Paranoá

• 16ª DP — Planaltina

• 18ª DP — Brazlândia

• 20ª DP — Gama

• 27ª DP — Recanto das Emas

No ano de 2025, 1.887 pessoas foram acompanhadas pelos programas da Secretaria de Segurança Pública. Desde a criação da Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), em 2021, nenhuma das mulheres protegidas teve a integridade física violada ou foi vítima de feminicídio.

*Com informações da Agência Brasília