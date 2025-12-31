Confira o que abre e fecha no réveillon do DF

Os horários de funcionamento dos serviços públicos do Distrito Federal sofrerão alterações em razão das comemorações de ano-novo. Além das mudanças no expediente, o Governo do Distrito Federal (GDF) também determinou transporte coletivo gratuito e ponto facultativo em datas específicas do período. Para se programar, confira, a seguir, quais serviços estarão em funcionamento nesta quarta (31) e quinta (1º), além dos horários de abertura e fechamento de cada um.

Transporte

Para que a população possa aproveitar as comemorações do Nosso Natal, o GDF determinou transporte público gratuito, o que inclui ônibus e metrô, nesta quarta e sexta-feira (2/01), no período das 18h às 23h. Em feriados, o transporte já é gratuito. Nesta quinta, 1º de janeiro, a gratuidade será válida ao longo de todo o dia. O governador do DF, Ibaneis Rocha, também estabeleceu o dia 2 de janeiro como ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal. De acordo com o decreto, a medida não se aplica aos serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, limpeza urbana, fiscalização do consumidor, fiscalização de transporte e de proteção urbanística, além da Força-Tarefa instituída pelo Decreto nº 43.054/2022. Nesses casos, o funcionamento seguirá as orientações das chefias imediatas.

MP e TJ

Em relação aos órgãos públicos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) está com as atividades suspensas até o dia 6 de janeiro de 2026. Até lá, apenas os serviços considerados essenciais funcionarão em regime de plantão. Para demandas urgentes, o órgão atenderá em dias úteis, das 12h às 19h, presencialmente, além dos canais telefônicos 127 ou 3343-9500. A partir das 19h até a meia-noite, o atendimento poderá ser realizado pelo número 3214-4444. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) também suspendeu as atividades até 6 de janeiro de 2026. Para medidas consideradas urgentes, haverá plantão judicial na 1ª e 2ª instâncias.

Bancos e energia

As agências bancárias não funcionarão nesta quarta e quinta. Já os serviços da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) terão funcionamento parcial. Nesta quarta, o expediente será das 8h às 14h. Nos dias 1º e 2 de janeiro, não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento. Apesar disso, as equipes de operação e manutenção da Caesb trabalharão normalmente durante o período. A Neoenergia preparou uma operação especial para o réveillon, com reforço nas equipes de campo e atendimento ininterrupto pelos canais digitais. Nesta quarta, as lojas físicas funcionarão em horário especial, das 9h às 14h. Nesta quinta, não haverá atendimento presencial. O funcionamento normal será retomado na sexta-feira (2/01), das 9h às 18h.

Lazer

Para quem busca atividades de lazer, o Zoológico de Brasília funcionará nesta quarta até as 12h. Nesta quinta, 1°, o zoo também estará aberto até as 17h, com entrada gratuita. O Jardim Botânico, por sua vez, funcionará nesta quarta, das 9h às 14h, e permanecerá fechado no feriado. No trânsito, o Eixo Rodoviário será fechado para veículos e aberto ao público nesta quinta, 1º, das 6h às 18h, para a realização do tradicional Eixão do Lazer.

Saúde

Os atendimentos de saúde pública também terão os horários afetados. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal determinou que a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionará nesta quarta até as 14h, permanecendo fechada nesta quinta, 1º. As emergências dos hospitais regionais, das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e da Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h. O Samu terá atendimento 24 horas, todos os dias, pelo telefone 192. As salas de vacina funcionam nesta quarta, até as 12h. Nesta quinta, 1°, não haverá vacinação.

Quanto à cobertura de saúde bucal, as assistências funcionarão nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), nesta quarta até as 14h, permanecendo fechadas nesta quinta, 1º. A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) atende em plantão 24 horas, todos os dias. No Hospital Regional do Gama (HRG), o serviço de urgência funciona de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite, e no sábado e domingo, das 7h às 19h.

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III realizarão acolhimento 24 horas, todos os dias. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) funcionarão nesta quarta até as 14h e permanecerão fechados nesta quinta, 1º. As Farmácias de Alto Custo abrirão nesta quarta até as 12h e não funcionarão nesta quinta. Os ambulatórios e policlínicas também atenderão nesta quarta até as 14h e estarão fechados nesta quinta, 1º.



