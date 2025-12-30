InícioCidades DF
MPDFT acompanha preparativos para reveillón na Esplanada

Evento contará com revistas policiais, postos médicos e áreas específicas para pessoas com deficiência

MPDFT acompanha preparativos para a virada do ano na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Material cedido ao Correio)
MPDFT acompanha preparativos para a virada do ano na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) acompanhou, nesta terça-feira (30/12), os preparativos para o show da virada, na Esplanada dos Ministérios. A expectativa do governo do Distrito Federal é de que cerca de 100 mil pessoas compareçam para o réveillon na região central de Brasília.

“Estivemos presentes nas reuniões de planejamento de operacionalização estratégica e hoje estaremos, junto com todos os outros órgãos, preparados para receber no dia 31 um público de 100 mil pessoas e no dia 1º também”, declara Eduardo Sabo, procurador distrital dos Direitos do Cidadão do MPDFT.

Artistas como Ana Castela, Calcinha Preta e Carlinhos Brown subirão ao palco na Esplanada para celebrar a chegada do ano-novo. Durante o momento da virada, a festa contará com uma queima de fogos de 12 minutos.

As comemorações exigem uma forte estrutura para receber o público. Eduardo Sabo destaca que, além do palco, o evento contará com revistas policiais, postos médicos e áreas específicas para pessoas com deficiência. 

Segundo o procurador, o objetivo é que “todos tenham acesso livre e possam desfrutar de um excelente espetáculo”. 

Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, as comemorações começarão a partir das 18 horas. Na quarta-feira (31), os ônibus e metrô do Distrito Federal estarão com passagem gratuita a partir das 18 horas e durante toda a quinta-feira (1).

