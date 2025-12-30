João Guilherme surge coladinho com Maísa em praia do Pernambuco; veja

João Guilherme surge coladinho com Maísa em praia de Pernambuco; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Guilherme chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (29) ao compartilhar uma foto durante um mergulho no mar da praia de Serrambi, em Pernambuco.

No registro, o ator aparece ao lado de Maisa Silva. Os dois viajaram juntos para o estado nordestino para celebrar a chegada do Réveillon.

Ao publicar a imagem, João escreveu na legenda: "Feels like summer fr [Parece que é verão mesmo]".

Já Maisa reagiu nos comentários com uma mensagem carinhosa, reforçando a proximidade entre eles: "Mais um ano, sempre juntos", acompanhada de um emoji de coração.

A postagem rapidamente ganhou destaque entre os seguidores e gerou uma série de reações. Muitos internautas elogiaram a dupla e comentaram sobre a sintonia entre os atores.

"Juro por deus, vocês são perfeitos", escreveu um perfil. Outros demonstraram curiosidade sobre a relação dos dois: "É namoro ou amizade?", questionou um seguidor.

Houve ainda quem encarasse a situação com bom humor: "A ilusão é só nossa mesmo", brincou outro comentário.