Caminhão com oito pessoas capota e deixa ao menos um ferido

Um caminhão que transportava oito pessoas capotou na tarde desta terça-feira (30/12), por volta das 15h30, no viaduto de acesso ao Aeroporto de Brasília, na Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento).
Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local, o veículo estava no canteiro lateral da via. As equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento a todas as vítimas. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital para avaliação médica. As demais pessoas que estavam no caminhão receberam atendimento no local.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e ficou no local aguardando a perícia. Até a data de publicação da matéria, não há informações sobre a causa do acidente.
