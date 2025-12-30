Trio armado é preso após tentativa de roubo a motorista de aplicativo

Durante a abordagem, foi apreendida uma arma de fogo e três munições - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) frustrou uma tentativa de roubo e prendeu três suspeitos armados na madrugada desta terça-feira (30/12), no Condomínio Privê, em Ceilândia. A ocorrência foi registrada por volta de 1h10 e contou com a atuação de equipes do GTOP 30, após informações repassadas por uma testemunha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a PMDF, o trio, composto por dois adolescentes e um adulto, teria tentado assaltar um motorista de aplicativo. A vítima conseguiu fugir do local, e os suspeitos efetuaram um disparo de arma de fogo, sem atingir ninguém, e fugiram em seguida.

Leia também: Adolescente é apreendido por integrar organização especializada em furtos de joalherias

Com base nas características informadas, os policiais localizaram os envolvidos ainda dentro do condomínio. Durante a abordagem, foram apreendidas uma arma de fogo e três munições, sendo duas intactas.

Os menores de idade foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), enquanto o suspeito maior de idade foi levado à 15ª Delegacia de Polícia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Obituário: 48 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista

Obituário: 48 funerais no DF e no Entorno nesta terça-feira; veja lista Cidades DF MPDFT acompanha preparativos para réveillon na Esplanada

MPDFT acompanha preparativos para réveillon na Esplanada Cidades DF Adolescente é apreendido por integrar organização especializada em furtos de joalherias

Adolescente é apreendido por integrar organização especializada em furtos de joalherias Cidades DF Inconstitucionalidade consentida

Inconstitucionalidade consentida Cidades DF Caminhão com oito pessoas capota e deixa ao menos um ferido

Caminhão com oito pessoas capota e deixa ao menos um ferido Cidades DF GDF nomeia 3,9 mil novos servidores nas áreas de educação, saúde e segurança pública