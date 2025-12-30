InícioCidades DF
CEILÂNDIA

Trio armado é preso após tentativa de roubo a motorista de aplicativo

Um adulto foi preso e dois menores de idade foram apreendidos pela Polícia Militar

Durante a abordagem, foi apreendida uma arma de fogo e três munições - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Durante a abordagem, foi apreendida uma arma de fogo e três munições - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) frustrou uma tentativa de roubo e prendeu três suspeitos armados na madrugada desta terça-feira (30/12), no Condomínio Privê, em Ceilândia. A ocorrência foi registrada por volta de 1h10 e contou com a atuação de equipes do GTOP 30, após informações repassadas por uma testemunha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a PMDF, o trio, composto por dois adolescentes e um adulto, teria tentado assaltar um motorista de aplicativo. A vítima conseguiu fugir do local, e os suspeitos efetuaram um disparo de arma de fogo, sem atingir ninguém, e fugiram em seguida.

Com base nas características informadas, os policiais localizaram os envolvidos ainda dentro do condomínio. Durante a abordagem, foram apreendidas uma arma de fogo e três munições, sendo duas intactas.

Os menores de idade foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), enquanto o suspeito maior de idade foi levado à 15ª Delegacia de Polícia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 30/12/2025 23:49
SIGA
x