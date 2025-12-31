Agências oferecem 379 vagas de emprego no DF nesta quarta-feira (31/12)

Cargo com maior remuneração é o de padeiro em Águas Claras - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quarta-feira (31/12), um total de 379 vagas de emprego para candidatos com diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e estão distribuídas por várias regiões administrativas.

O cargo com a maior remuneração do dia é o de padeiro, com uma vaga em Águas Claras e salário de R$ 2 mil. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo.

Já a função com maior número de vagas abertas é a de operador de caixa, que soma 90 oportunidades. As vagas estão distribuídas igualmente entre Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo, com 30 postos em cada localidade. O salário varia de R$ 1.562,20 a R$ 1,7 mil, e não é exigida experiência prévia, apenas ensino fundamental ou médio completo.

Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 14h. Mesmo que o candidato não se interesse por nenhuma das vagas disponíveis no dia, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado para futuras oportunidades.

