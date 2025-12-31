Confira calendário de feriados e pontos facultativos de 2026 no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou nessa terça-feira (30/12), por meio do Diário Oficial (DODF), os dias de feriados nacionais e locais, bem como estabelece os dias de ponto facultativo, no ano de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O calendário não compromete a prestação dos serviços públicos considerados essenciais, cuja continuidade deverá ser garantida pelos gestores de cada órgão. Segundo o documento, as unidades escolares da rede pública de ensino do DF deverão seguir as datas marcadas, e as atividades não serão afetadas pelos pontos facultativos definidos para os demais órgãos da administração.

Confira os principais feriados e pontos facultativos:



1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional);

2º de janeiro: (ponto facultativo - Decreto nº 48.093, de 23 de dezembro de 2025)

16 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo);

17 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo);

18 de fevereiro: quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

3 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional);

20 de abril: (ponto facultativo)

21 de abril: Aniversário de Brasília (feriado local - art. 1º da Lei nº 72, de 27 de dezembro de 1989) e Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

4 de junho: Corpus Christi (feriado local - art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 72, de dezembro de 1989);

5 de junho: (ponto facultativo);

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo - art. 278 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado local - Lei nº 963, de 04 de dezembro de 1995);

24 de dezembro: Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas)