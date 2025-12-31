Aposta feita em Sobradinho leva prêmio de R$ 1,6 milhão da Lotofácil

Prêmio foi sorteado na noite desta terça-feira (30). (Crédito: Reprodução/Youtube) - (crédito: Reprodução Youtube)

Um apostador de Sobradinho ganhou cerca de R$ 1,6 milhão ao jogar na loteria. O ganhador acertou os 15 números sorteados do concurso 3575, na Lotofácil, na noite desta terça-feira (30/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ganhador fez uma aposta simples, no valor de R$ 3,50, na lotérica A Chave da Sorte, em Sobradinho. O prêmio principal tinha o valor bruto de R$ 6 milhões (algumas taxas são descontadas) e foi dividido, além do apostador brasiliense, com os ganhadores de Ibiraci (MG) e do Rio de Janeiro (RJ). Cada vencedor ganhará um valor de R$1.632.554,23.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o prêmio estimado em R$ 1,8 milhões, o próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quarta-feira (31/12). Também nesta noite, a Mega da Virada sorteia o prêmio no valor de R$ 1 bilhão.



