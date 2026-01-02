Festividades de fim de ano na Esplanada se encerram sem ocorrências graves

PMDF não registrou ocorrências graves durante as festividades de fim de ano na Esplanada - (crédito: PMDF)

Durante as festividades de fim de ano na Esplanada dos Ministérios, que aconteceram entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, não houve registro de ocorrências graves. O público estimado foi de 200 mil pessoas. No período, foram registradas ocorrências pontuais, incluindo a localização de um aparelho celular com registro de roubo ou furto; uma situação de criança perdida, solucionada com a localização da genitora; e dois registros de apreensão de entorpecentes durante as revistas.

No réveillon, foram empregados mais de 800 policiais militares. A PMDF atuou com policiamento a pé, motorizado, montado, velado e por meio de monitoramento remoto, além da atuação integrada de unidades especializadas como Rotam, Policiamento de Choque, Operações com Cães, Policiamento de Trânsito, Regimento de Polícia Montada e Batalhão de Operações Especiais. O trabalho conjunto com órgãos parceiros, como a DF Legal, ampliou a cobertura em áreas sensíveis e reforçou a capacidade preventiva da operação, segundo o GDF.

Os mais de 800 policiais militares foram empregados em ações de policiamento ostensivo preventivo, controle de acessos e presença em áreas de maior concentração. As ações tiveram como foco a preservação da ordem pública, a segurança dos participantes e a proteção do patrimônio público.



