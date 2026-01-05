É hora de brincar! Colônia de férias entretém e diverte crianças em janeiro

Por Manuela Sá*

No período de férias escolares, manter as crianças entretidas pode ser uma dificuldade para pais e responsáveis. Colônias de férias e programações infantis são alternativas para estimular a socialização e afastar os pequenos das telas. Nesse espaços, atividades criativas, lúdicas, artísticas e que promovem o contato com a natureza são algumas das opções.

Para quem deseja um verão repleto de criatividade, a Colônia de Férias Mapati, na Asa Norte, recebe crianças de 4 a 10 anos para a 66ª edição do projeto. A programação conta com brincadeiras de corda, tempo para desenhar, trabalhos manuais e oficinas de circo e de teatro.

O monitor da colônia Airton Rocha, 29 anos, conta que, às sextas-feiras, a turma realiza uma apresentação para os pais com um tema diferente. Na penúltima semana de dezembro, as crianças se uniram para fazer um vídeo sobre o Natal. "Todos se esforçaram muito. Era possível sentir o espírito natalino", conta.

Segundo o monitor, a vantagem de uma colônia de férias é a oportunidade que esses espaços proporcionam de aprendizado para as crianças. Rocha fala que, durante os cinco dias, os pequenos aprendem o básico de diferentes habilidades, como desenho e atuação. "Mesmo que por apenas uma semana é bom contribuir de alguma maneira para a formação dessas crianças", afirma.

A arquiteta hospitalar Julia Nogueira, 37, mãe de Joaquim, 6, que participou da colônia, fica feliz em poder contar com esse apoio. Como ela não tem onde deixar o filho enquanto trabalha, o espaço é uma necessidade. Julia considera vantajoso ter um local acolhedor onde o filho pode ficar. "Não é em qualquer lugar que ele se adapta bem. Mas lá ele teve um sentimento de pertencimento. De manhã, mesmo antes do horário de sair de casa, ia animado para dentro do carro com a lancheira", relata.

A mãe conta que Joaquim é criativo, qualidade que foi estimulada pelas atividades da colônia. O menino, que tem costume de fazer os próprios brinquedos, ensinou as outras crianças a fazerem origami de árvores de Natal logo quando chegou. Apesar de gostar de atividades manuais, Julia fala que o filho, quando está em casa, alterna seu tempo entre as telas e a piscina. "É bom Joaquim passar esse período brincando e interagindo com outras crianças", considera.

Longe das telas

Manter os pequenos longe das telas é uma das propostas da Colônia de Férias — É Hora de Brincar, no clube Caesb Esportiva e Social (Caeso), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Com atividades em que as crianças têm a oportunidade de socializar, o espaço recebe pessoas de 2 a 14 anos, de hoje a 24 de janeiro.

A secretária Maria Eduarda Oliveira, 26, comenta que o projeto dá prioridade a programas que estimulem diferentes capacidades das crianças. "Oferecemos atividades que tiram os pequenos das telas e resgatam brincadeiras antigas, como carrinho de rolimã e biloca", fala.

Entre as atividades que mais fazem sucesso, Maria Eduarda destaca o rapel e o muro de escalada. Enquanto elas se divertem, a secretária observa que surgem laços da interações entre as crianças. "Somos uma grande família. Tem gente que cresceu frequentando a colônia", fala.

Uma dessas crianças é Chiara, 13, que vai para a É Hora de Brincar desde os 6 anos. Seu pai, o policial civil Danny Nunes de Sousa, 44, conta que a filha adora o local, especialmente o grupo de amigos que ela formou durante esses anos. "Quando chega janeiro, ela só pensa em ir para a colônia", comenta o pai.

Sousa descreve o projeto como um alento. Devido à rotina de trabalho, é difícil conseguir atividades que entretenham a filha no período de férias, mas a colônia possibilita que ela se divirta e interaja com os outros. "Lá eu sei que minha filha vai aproveitar o melhor da infância. Criança tem que brincar", conclui o policial civil.

Ecologia e cultura

Outra opção é a Pine Tree Farm, no Jardim Botânico, uma estação ecológica infantil que recebe, de hoje a 30 de janeiro, crianças entre 2 e 14 anos. Com a proposta de estimular o contato com a natureza, o espaço oferece atividades como gincana, oficinas culinárias e trilhas ecológicas.

Igor Monteiro, 30, da área comercial do local, destaca que no espaço os pequenos podem interagir com a natureza de uma forma diferente. "As crianças têm contato direto com os animais. Elas cavalgam, observam os pássaros, interagem com coelhos e participam de trilhas", comenta.

Além do contato com a natureza, a colônia proporciona um ambiente bilíngue. O espaço recebe crianças de diferentes países, como Estados Unidos, Argentina e República Dominicana. "Às vezes os estrangeiros estão começando a aprender português, mas, mesmo assim, interagem bem com todo mundo", observa Igor.

Igor destaca o papel da colônia como uma alternativa para pais que não podem ficar com os filhos o dia todo por causa do trabalho. Dessa forma, ir para a colônia "é como ir para a escola, no sentido de que há hora para entrar e para sair. Mas o que as crianças fazem durante esse período é diferente, com opções de lazer que essas famílias não encontram no dia a dia".

Até 31 de janeiro, o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), no Setor de Clubes Sul, está com uma programação gratuita voltada para crianças. O Programa Educativo — Rolê Cultural é um projeto da instituição com diversas atividades e espaços pensados para aproximar a arte do cotidiano dos pequenos e dos familiares.

Em um dos espaços, por exemplo, é possível montar grandes quebra-cabeças e inventar emojis. Há também um cantinho para leitura de livros infantis. Algumas das atividades são visita a exposições, contação de histórias, mostra de cinema e oficinas de desenho.

Destaca-se o Passaporte de Férias no Rolê Cultural, que, de terça a domingo, das 9h às 20h30, traz um roteiro para que os pequenos possam acompanhar a programação e conseguir carimbos para cada atividade, com brindes para quem completar a experiência. Os horários podem ser conferidos no site do CCBB.











Serviço

» Colônia de Férias Mapati

Datas: 8 de dezembro de 2025 a 23 de janeiro de 2026

Períodos: matutino, vespertino e integral

Faixa etária: 4 a 10 anos

Endereço: St. de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 707 Bloco K-5, Asa Norte

Site: http://coloniamapati.com.br/

» Colônia de Férias - É Hora de Brincar

Datas: 5 a 23 de janeiro de 2026

Períodos: matutino, vespertino e integral

Faixa etária: 2 a 14 anos

Endereço: Área Especial de Serviços Públicos Lote F - SIA Trecho 1

Site: https://ehoradebrincar.com/

» Pine Tree Farm

Datas: 5 a 30 de janeiro de 2026

Períodos: Matutino, vespertino, integral e semi-integral

Faixa etária: 2 a 14 anos

Endereço: Condomínio Quintas Bela Vista, Conj. C, Casa 1, Jardim Botânico

Site: www.pinetreefarm.com.br/

» CCBB

Data: 2 a 31 de janeiro de 2026

Horário: terça a domingo, das 9h às 20h30

Faixa etária: livre

Endereço: SCES, Trecho 2, Lote 22, Edifício Tancredo Neves, Setor de Clubes Sul

Site: https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/role-cultural-educativo-ccbb/

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti