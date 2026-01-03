InícioCidades DF
"Que seja o começo do fim da ditadura", diz Celina Leão sobre Venezuela

A vice-governadora do DF se manifestou por meio das redes sociais e repercutiu a situação no país após ataques dos Estados Unidos e a captura de Nicolás Maduro

Celina Leão se pronunciou sobre ataque dos EUA à Venezuela - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Celina Leão se pronunciou sobre ataque dos EUA à Venezuela - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se manifestou por meio das redes sociais, na manhã deste sábado (3/1), após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. Celina fez votos para que a democracia fosse reestabelecida. 

"Que esse seja o começo do fim da ditadura que sufocou a liberdade dos venezuelanos por anos. E que a democracia, enfim, seja restituída na Venezuela", escreveu a vice-governadora. 

Na madrugada deste sábado (3/1), um ataque de grande escala foi realizado em Caracas, capital da Venezuela, com explosões e sobrevoos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu a autoria do ataque e informou que o presidente Nicolás Maduro foi capturado.  

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 03/01/2026 12:36 / atualizado em 03/01/2026 12:37
