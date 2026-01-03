Botijão de gás pega fogo e incendeia casa em Planaltina

PMDF e CBMDF foram acionados para o local - (crédito: Divulgação)

Um botijão de gás em combustão causou um incêndio em uma residência no Setor Habitacional Quinta do Amanhecer II, em Planaltina, DF, neste sábado (3/1). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência e realizou o transporte de uma pessoa ao hospital após a vítima inalar fumaça.

Ao chegarem ao local, as equipes de bombeiros depararam-se com chamas no interior de uma residência, o que ameaçava outras edificações próximas, rapidamente, as equipes de combate armaram linhas de mangueiras pressurizadas e debelaram o incêndio. Enquanto isso, outra equipe de busca e salvamento realizou varreduras no interior do imóvel à procura de vítimas, quando encontraram a pessoa que inalou fumaça. A identidade da vítima não foi divulgada.

As equipes conseguiram controlar as chamas, evitando a propagação do fogo para edificações vizinhas. Em seguida, foi realizado o trabalho de rescaldo. O local permaneceu sob os cuidados de familiares, tanto Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) quanto a perícia do CBMDF foram acionadas para o local.