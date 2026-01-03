Corpo é encontrado submerso no Lago Corumbá III, em Luziânia

Em ação conjunta, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) encontraram, na manhã deste sábado (3/1), o corpo de um homem, 44 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (2/1). O afogamento ocorreu no Lago Corumbá III, localizado em Luziânia.

O trabalho de resgate foi iniciado pela equipe da unidade local, que realizou buscas durante todo o dia. Os militares enfrentaram dificuldades em identificar o ponto exato da submersão. Neste sábado, as equipes realizaram a reconstituição da dinâmica do acidente e coletaram informações junto a testemunhas e pessoas próximas à vítima.

Com base nesses dados, foi definida uma área prioritária para as buscas, devidamente demarcada com boias. Em seguida, os mergulhadores iniciaram as buscas subaquáticas utilizando a técnica de arrasto, que envolve o uso de equipamentos como redes pesadas ou ganchos fixados no fundo da água para 'varrer' uma área específica e localizar o corpo.

Corpo foi encontrado na manhã deste sábado (foto: Divulgação/CBMDF)

Após aproximadamente 1h07 de operação, a vítima foi localizada a cerca de 90 metros da margem, em uma profundidade entre 4,5 metros. O corpo foi conduzido até a margem e mantido sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML), que ficou responsável pelos procedimentos legais e pela perícia técnica.

