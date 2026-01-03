Parede desaba e deixa duas pessoas feridas em comércio de Sobradinho II

Na manhã deste sábado (3/1), duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por uma parede que desabou em um centro comercial, localizado em Sobradinho II. Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mostram dois grandes buracos em uma estrutura responsável por dividir dois empreendimentos, sendo um deles um mercado. No chão, concentravam-se entulhos de tijolos quebrados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Botijão de gás pega fogo e incendeia casa em Planaltina

As duas vítimas adultas, uma mulher e um homem, foram atingidas por parte da estrutura e apresentavam lesões de natureza moderada. Ambos estavam conscientes, orientados e estáveis. Segundo os bombeiros, uma das pessoas atingidas já estava sendo conduzida por populares a um hospital, quando foi interceptada no trajeto por uma viatura de resgate do CBMDF, que deu continuidade ao atendimento.





Após a realização dos primeiros socorros, seguindo o protocolo de trauma, as duas vítimas foram transportadas para uma unidade de saúde de referência para avaliação e atendimento médico. No local do desabamento, havia uma obra em andamento em uma das lojas. A Defesa Civil foi acionada para avaliação da estrutura, e a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela segurança e isolamento da área.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular