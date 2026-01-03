Briga de faca termina em morte no Sol Nascente

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um homem de 45 anos suspeito de matar outro, de 56, durante uma briga com faca no Sol Nascente.
A vítima foi atingida por um golpe abaixo do braço esquerdo e morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia. Segundo a PCDF, o crime ocorreu na sexta-feira (2/1) por volta das 15h.
Após diligências e denúncia anônima, o suspeito foi localizado em frente à Feira do Produtor da Ceilândia e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para tratar ferimentos sofridos na briga. A ocorrência foi registrada como homicídio.
