Briga de faca termina em morte no Sol Nascente

Suspeito de 45 anos foi preso em flagrante após homem de 56 anos morrer com golpe no peito

Vítima morreu após dar entrada na UPA de Ceilândia - (crédito: Reprodução/Iges-DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um homem de 45 anos suspeito de matar outro, de 56, durante uma briga com faca no Sol Nascente. 

A vítima foi atingida por um golpe abaixo do braço esquerdo e morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia. Segundo a PCDF, o crime ocorreu na sexta-feira (2/1) por volta das 15h. 

Após diligências e denúncia anônima, o suspeito foi localizado em frente à Feira do Produtor da Ceilândia e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para tratar ferimentos sofridos na briga. A ocorrência foi registrada como homicídio.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/01/2026 12:51
