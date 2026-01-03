Família de Samambaia morre em acidente na Bahia

Sinistro de trânsito vitimou cindo pessoas da mesma família - (crédito: Imagens cedidas ao Correio)

Um grave acidente na BR-135, na sexta-feira (2/01), vitimou cinco pessoas da mesma família próximo a Riachão das Neves (BA). Segundo apuração do Correio, todos as vítimas eram moradoras de Samambaia. O sinistro de trânsito envolveu três veículos, entre eles um caminhão e dois veículos de passeio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Veja o vídeo:



Com o impacto, o carro da família ficou com a parte frontal parcialmente destruída. Equipes de socorro e resgate da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. Durante o atendimento, os veículos permaneceram na pista. Para evitar risco de novos acidentes, o trecho foi interditado para a perícia.

Até o momento da publicação desta nota, quatro vítimas fatais tinham sido identificadas: o casal Edimar Nunes de Oliveira, 62 anos, e Eliene Moreira Dias, 47, estavam com os filhos, Jéssica Moreira de Oliveira, 28, João Vitor, 17, e uma neta, que não teve a identidade confirmada.

Leia também: Briga de faca termina em morte no Sol Nascente

Segundo Walisson Reis, amigo da família, o enterro irá acontecer neste domingo (4/01), em Santa Rita de Cássia, também na Bahia, onde as vítimas tinham parentes. A família deixa um filho, Ewerthon Moreira de Oliveira, que não participou da viagem.