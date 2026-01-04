Capotagens deixam feridos em Águas Claras e Sobradinho; veja imagens

Capotagem em Sobradinho ocorreu na Rota do Cavalo e deixou um ferido - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas capotagens demandaram o socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã deste domingo (3/1). Por volta das 10h50, um Chevrolet Onix cinza colidiu contra um Volksvagem Virtus prata e capotou na rua 26 Norte, em Águas Claras. As equipes realizaram a estabilização do veículo e empregaram o protocolo de trauma para a retirada das vítimas.

Após avaliação pelos socorristas, a condutora do Virtus foi transportada para o hospital, via Unidade de Resgate do CBMDF. A condutora do Onix não necessitou de transporte. Ambas estavam conscientes e orientadas. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).





Em Sobradinho, por volta das 11h, um veículo preto com dois ocupantes tombou lateralmente e saiu da via, na DF-440, próximo ao Condomínio Bougainville, na Rota do Cavalo. O passageiro conseguiu sair por meios próprios, mas o condutor ficou preso às ferragens.

Foi necessário o emprego de técnicas de desencarceramento e estabilização do veículo para a extração do motorista sob protocolo de trauma. Após isolamento da área e gerenciamento de riscos, o motorista, consciente, orientado e estável, porém com lesões moderadas, foi transportado ao hospital regional. O segundo ocupante foi avaliado e dispensou transporte.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, e a PMDF ficou responsável pelo local.





