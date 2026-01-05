Dezembro de 2025 registra maior volume de chuvas no DF em três anos, aponta Adasa

O último mês de 2025 foi o dezembro mais chuvoso dos últimos três anos no Distrito Federal. As informações são do Sistema de Monitoramento de Chuvas Intensas do Distrito Federal (Simcurb), que entrou em operação plena em 2022 e monitora precipitações em áreas urbanas.

De acordo com dados da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), o total médio acumulado de chuva em dezembro de 2025 foi de 250,8 milímetros, volume superior ao observado nos anos anteriores. Em dezembro de 2022, o acumulado foi de 262,7 mm; em 2023, 206,2 mm; e em 2024, 224,3 mm. A média dos últimos três anos é de 231,1 mm, o que coloca o índice de 2025 cerca de 19,7 mm acima da média recente.

Ainda degundo a Adasa, o resultado reforça a tendência de episódios de chuvas intensas no período chuvoso, especialmente em áreas urbanas, que são justamente o foco de monitoramento do Simcurb. O sistema conta com estações instaladas em regiões urbanizadas do DF, auxiliando no acompanhamento e na prevenção de impactos como alagamentos e enxurradas.

