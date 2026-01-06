Veículo capota após colisão com poste na DF-001 e deixa motorista ferido

Um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia DF-001, nas proximidades do viaduto do Recanto das Emas, no sentido Samambaia. O veículo, um Renault Logan, de cor preta, capotou após colidir com um poste e deixou o condutor ferido. Outros dois automóveis também se envolveram em um acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta segunda-feira (5/1), às 20h07 e mobilizou três viaturas para o atendimento. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o carro capotado e apoiado sobre o teto após o impacto com o poste. Um Fiat Palio branco e um Chevrolet Astra preto também colidiram no mesmo trecho da via.

Os socorristas atuaram imediatamente e realizaram a estabilização do veículo capotado e aplicaram o protocolo de trauma para a retirada segura das vítimas. Após avaliação dos socorristas, o condutor do Renault Logan foi encontrado consciente, porém desorientado, sendo transportado por uma Unidade de Resgate do CBMDF para uma unidade hospitalar da região.

Os condutores do Fiat Palio e do Chevrolet Astra estavam conscientes, orientados e não apresentaram ferimentos que exigissem encaminhamento ao hospital. O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.









