Vídeo: homem com 18 passagens pela polícia é preso por tentativa de furto

Homem é preso por tentativa de furto na Asa Norte - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso enquanto tentava roubar objetos de um automóvel estacionado em um estabelecimento comercial da Asa Norte. A ação causou insegurança a frequentadores e proprietários de veículos que estavam no local. Diante disso, acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para deter o criminoso. Após a identificação, foi constatado que o homem possui extensa ficha criminal, com ao menos 18 passagens criminais.

A ação criminosa foi rapidamente impedido por meio do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão, que realizava patrulhamento na área. Os policiais perceberam o suspeito circulando pelo estacionamento, observando atentamente diversos automóveis. Em determinado momento, o indivíduo passou a bater no vidro de um veículo na tentativa de acessar o interior.

Diante da conduta suspeita, a equipe realizou a abordagem imediata e efetuou a prisão em flagrante. O suspeito havia sido preso por furtos, roubos, receptação de veículos, extorsão, porte de arma branca, além de ocorrências por ameaça, vias de fato e outros envolvimentos como suspeito.

O indivíduo foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde a ocorrência foi registrada e ele ficou à disposição da Justiça.