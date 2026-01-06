Inmet emite aviso laranja para o DF que terá dia frio e chuvoso

As chuvas seguem com grande predomínio no Distrito Federal, nesta terça-feira (6/1). O clima influencia diretamente as temperaturas com período mais frio e encoberto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade está sob aviso laranja, com perigo potencial de chuvas.
A capital amanheceu com temperatura mínima de 17,4 °C e, por conta da presença constante de nuvens e de precipitações ao longo do dia, a máxima não deve passar dos 23 °C. Segundo o meteorologista do Inmet, Rafael Le Masson, o tempo chuvoso interfere diretamente em temperaturas mais altas. “Como o dia está encoberto e chuvoso, a gente quebra o ciclo diurno. Então vai ser uma tarde mais fria”, explicou.
Le Masson também ressaltou que a umidade do ar permanece muito elevada por causa da chuva constante. “A umidade agora é próxima de 100% e a tendência é que ela fique elevada ao longo do dia, entre 90% e 100%, com a atmosfera bem saturada”, disse.
O especialista destacou que o DF está sob influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece a formação de nuvens carregadas e precipitações persistentes. “Essa configuração pega toda a parte central do Brasil, inclusive o DF, e deve se manter até mais ou menos amanhã ao meio-dia”, afirmou.
A partir da tarde de quarta (7), a tendência é de perda de força do sistema, com diminuição ou até cessação das chuvas.