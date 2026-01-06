Racha termina com prisões e motos apreendidas no SIA

Motociclistas que participavam de um racha na região do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), foram presos após tentarem furar um bloqueio policial e trafegarem na contramão, colocando em risco policiais e pedestres na madrugada de terça-feira (6/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Polícia desarticula grupo que financiava tráfico com furtos de carros no DF



A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 2º Pelotão do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), durante uma operação voltada à repressão de encontros irregulares de motocicletas. Segundo a corporação, ao perceberem a fiscalização, diversos condutores desobedeceram às ordens policiais e tentaram fugir do cerco montado na via.

Diante das manobras perigosas e da tentativa de furar o ponto de bloqueio, as equipes iniciaram perseguição e conseguiram conter os envolvidos. A ocorrência resultou na prisão em flagrante de três pessoas por direção perigosa e desobediência, além da apreensão de cinco motocicletas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a operação, os condutores também foram autuados por infração de trânsito em razão das irregularidades constatadas nos veículos e na condução. A ação contou com o apoio de equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR/PMDF), do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM/PMDF) e de motociclistas do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran/PMDF).

Após os procedimentos no local, os detidos foram encaminhados à Delegacia da Criança e Adolescente I (DCA I) e à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde a ocorrência foi registrada.