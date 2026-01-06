InícioCidades DF
Crime

Três homens são presos em São Sebastião por tráfico de drogas

Policiais da 30ª Delegacia monitoravam o esquema e apreenderam porções de crack, R$ 331 em espécie e um celular

Porções de crack e dinheiro foram encontrados com os suspeitos - (crédito: Divulgação/PCDF)
Porções de crack e dinheiro foram encontrados com os suspeitos - (crédito: Divulgação/PCDF)

Três homens foram presos, nessa segunda-feira (5/1), em São Sebastião por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Através de ações de monitoramento, policiais da 30ª DP (São Sebastião) constataram que os traficantes utilizavam um muro recém-construído de uma chácara para realizar a venda de drogas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Dois consumidores foram abordados pelos policiais logo após comprar duas porções de crack dos traficantes. Ao todo, as equipes policiais abordaram oito homens, alguns já conhecidos por estarem envolvidos na venda de drogas na região.

Durante a operação, foram encontradas porções de crack, R$ 331 em espécie e um celular. Além disso, em posse de um dos envolvidos, também foi encontrado um montante de R$ 61.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/01/2026 14:44
SIGA
x