Professor morto no DF é velado no Piauí sob forte comoção

O professor João Emmanuel Moura, 32 anos, encontrado morto ao lado de uma parada de ônibus no Distrito Federal, está sendo velado sob forte comoção nesta terça-feira (6/1) na casa da avó dele em Isaías Coelho, no Piauí. Ele é filho do vice-prefeito da cidade, George Moura (PSD).
A missa de corpo presente está marcada para as 15h desta terça, e o enterro deve acontecer logo depois. Segundo o tio de João, Everardo Moura, o sobrinho tem recebido "centenas de homenagens" de familiares, amigos e moradores de Isaías Coelho.
A despedida, marcada pela dor e pela revolta, é acompanhada por pedidos de justiça e críticas à violência que tirou a vida do educador. Segundo a família, o corpo está sendo velado em caixão fechado, o que tornou o momento ainda mais difícil para os parentes.
Ao Correio, a cunhada do professor, Deborah Nascimento, afirmou que, por causa da gravidade das lesões no rosto, a família foi privada até mesmo do direito de uma última despedida. “Meu cunhado não pode ser só mais uma estatística”, disse. Deborah descreveu João como uma pessoa agregadora, afetuosa e essencial para a dinâmica familiar.
“Nuel (como era carinhosamente chamado) sempre foi muito bom para todo mundo, educado, alegre. Ele era a felicidade da família, era quem brincava com todo mundo, sempre fazia piadas, sempre vinha com um apelido engraçado. Ele era a base da união”, relatou.
Segundo ela, a dor da perda é agravada pelas circunstâncias da morte e pelas limitações impostas à despedida. “O mais importante não temos mais, a vida e a alegria dele. Nos foi tirada a oportunidade de ver ‘Nuel’ pela última vez. Meu cunhado está sendo velado com caixão fechado. Até isso nos foi tirado”, afirmou.
A morte do professor gerou comoção também entre colegas da área da educação, que destacam a trajetória de dedicação ao ensino e o impacto humano deixado por João. A família aguarda o avanço das investigações e cobra respostas das autoridades sobre o caso.
João Emmanuel era analista de disciplina do Instituto São João, de Sobradinho. Ele foi encontrado sem vida e com graves lesões no rosto ao lado de uma parada de ônibus, neste domingo (4/1). O suspeito foi preso e confessou o crime. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga detalhes do caso.
O professor é filho do vice-prefeito do município de Isaías Coelho, no Piauí, George Moura, mas morava com parentes na capital federal. A parada onde estava o corpo do rapaz fica próximo à casa dele.
