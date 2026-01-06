OAB emite nota de pesar pelo assassinato de professor em Sobradinho

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) emitiu, nesta terça-feira (6/1), uma nota de solidariedade à família, amigos e comunidade LGBTQIA+ pelo assassinato do professor João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, 32 anos. O crime ocorreu no último domingo (4/1), em Sobradinho.

"É fundamental seguirmos firmemente comprometidos na sociedade brasileira com o enfrentamento à violência motivada pelo ódio, pela discriminação e pela intolerância, reafirmando a necessidade de políticas públicas efetivas, investigação rigorosa e responsabilização dos envolvidos, sempre à luz do Estado Democrático de Direito e da proteção integral aos direitos humanos", informa a nota, assinada pela Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB.

A instituição também reforçou o compromisso histórico com a promoção da igualdade, do respeito à diversidade e da defesa intransigente da vida, da dignidade e da segurança de todas as pessoas.

Sobre o caso

João Emmanuel foi encontrado morto em uma parada de ônibus na Grande Colorado, em Sobradinho II, na DF-150, no domingo (4/1). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima é filho do vice-prefeito George Moura (PSD), do município Isaías Coelho, no Piauí.

Ao chegar ao local informado por populares, guarnições do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) já estavam atuando na ocorrência e constataram o óbito de João Emmanuel. Perícias preliminares identificaram diversas lesões no rosto da vítima, principalmente, na região dos olhos.

Ele tinha 32 anos, era professor e lecionava no Instituto São José, colégio particular em Sobradinho. O perfil oficial da instituição emitiu uma nota de pesar no Instagram. “João não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa instituição”, afirma a nota. O corpo enterrado no Piauí sob forte comoção.