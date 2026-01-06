Veja como se inscrever para o cadastro de blocos de rua do Carnaval 2026

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu, nessa segunda-feira (5/1), as inscrições para o cadastro de blocos de Carnaval de rua que desejam participar do DF Folia 2026. Serão selecionados 73 blocos e três Territórios Folia, com investimento global de R$ 10 milhões para a realização da festa, prevista para ocorrer entre 6 de fevereiro e 1º de março de 2026.

Do total de recursos, R$ 8,3 milhões serão destinados exclusivamente aos blocos, contemplando grupos de diferentes portes e perfis, do iniciante ao de grande circulação popular. A iniciativa busca fortalecer o Carnaval como manifestação cultural democrática, descentralizada e acessível, com programação distribuída por diversas regiões do DF.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico. O link foi liberado nessa segunda-feira e ficará aberto até as 23h59 de 13 de janeiro. Podem se inscrever blocos novos ou já consolidados, desde que atendam aos critérios do edital.

O cadastro destina-se a todos os blocos de carnaval que participarão do Carnaval de Rua do Distrito Federal em 2026. A finalidade é fornecer às entidades governamentais responsáveis pela coordenação, fiscalização, segurança e prevenção os dados necessários para seu devido planejamento e atuação, sob a coordenação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), conforme o Decreto nº 44.169/2023.

O modelo de apoio financeiro foi organizado por categorias, de acordo com o porte do bloco e a estimativa de público. Os valores variam de R$ 15 mil para blocos novos até R$ 300 mil para blocos de megaporte. Já os Territórios Folia — espaços que reúnem múltiplas atrações e grande concentração de público —contarão com apoio de até R$ 500 mil por projeto. No total, estão previstas 76 vagas.

O cronograma do DF Folia 2026 prevê a divulgação da lista de blocos inscritos no dia 15 de janeiro. O resultado provisório será publicado em 19 de janeiro, às 18h, com prazo para recursos até o dia 21. A lista definitiva dos selecionados será divulgada em 23 de janeiro, também às 18h.

*Com informações da Secec-DF