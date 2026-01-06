Volta para casa é prejudicada após suspensão do metrô que já dura mais de 11 horas

Rodoviária lotada por causa do metrô parcialmente parado entre as estações 114 Sul e Central - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A volta para a casa dos brasilienses ficou mais difícil por causa da paralisação do metrô nesta terça-feira (6/1). Às 9h45, a circulação entre as estações 114 Sul e Central, na Rodoviária do Plano Piloto, foi interrompida. O fim do horário de trabalho chegou, e o serviço continuava interrompido.

Shozo Marques, 22 anos, foi um dos milhares afetados pela interrupção. “É bastante frustrante. Mas acho que não é nenhuma novidade, já estamos acostumados”, disse. Marques contou que os constantes defeitos do metrô atrapalham sua rotina. “Prejudica a mim e a outras pessoas. É uma situação que não melhora nunca”, reclama.

Assim como Marques, Patrick de Almeida, 26, também teve a rotina prejudicada por conta da suspensão do serviço. Segundo ele, seu trajeto foi prolongado por muito tempo. “Demorei duas horas para chegar no trabalho”, afirmou. Na volta para casa, Almeida comentou que também iria demorar. “Sem metrô e com muitas pessoas pegando ônibus, acho que também vou demorar cerca de duas horas para voltar”, disse.

Luís Miranda, 21, mora em Ceilândia Sul e depende do metrô para chegar mais rápido em casa. Ao chegar na Estação Central e se deparar com os portões fechados, não escondeu a decepção. “O transporte público do DF está sucateado”, desabafou. Ele comenta que os problemas se tornaram comuns no dia a dia de quem depende de ônibus e metrô. “É um dia normal para a população. É reflexo de uma capital que está largada.”

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal determinou o reforço imediato das frotas de ônibus para tentar atender a demanda de passageiros com destino ao Plano Piloto. Até o momento da publicação desta matéria, o serviço não havia sido normalizado.







