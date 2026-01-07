InícioCidades DF
Mulher fica ferida após veículo capotar na via da EPIA Sul

Condutor também passou por avaliação dos bombeiros, mas não apresentou ferimentos graves

Carro capota na EPIA sul e mulher fica ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Carro capota na EPIA sul e mulher fica ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um capotamento registrado na manhã desta quarta-feira (7/1), deixou uma mulher ferida após a capotagem de um VW Gol de cor vermelha, na EPIA sul, próximo a estação de metrô. O caso ocorreu por volta das 7h25 e envolveu um carro de passeio que saiu da pista e capotou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência e enviou duas viaturas de socorro ao local. As equipes encontraram o veículo capotado às margens da via, com duas pessoas no interior do automóvel.

A vítima ferida era a passageira do veículo. Ela recebeu atendimento pré-hospitalar conforme os protocolos de trauma e foi encaminhada consciente e orientada a um hospital de referência para avaliação médica. O condutor também passou por avaliação no local, mas não apresentou ferimentos que exigissem encaminhamento hospitalar.

Além do resgate, os bombeiros realizaram o controle do tráfego na região e adotaram medidas de segurança para prevenir incêndios e novos acidentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para dar apoio à ocorrência.

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
07/01/2026 10:43
