Um Camaro amarelo comprado por meio de estelionato foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na terça-feira (6/1). O carro estava sendo anunciado para venda em uma agência de veículos no Núcleo Bandeirante.

De acordo com a ocorrência, o automóvel havia sido financiado de forma fraudulenta há cerca de dois anos. A vítima descobriu que seu nome foi usado sem autorização para a compra do carro, mesmo sem nunca ter tido posse do veículo. Após a interrupção do pagamento das parcelas, a instituição financeira passou a cobrar a dívida, o que levou o homem a procurar o paradeiro do automóvel.

O carro foi localizado após a vítima identificar o anúncio em plataformas digitais e acionar a PMDF. No local, o responsável pela loja informou que o veículo havia sido deixado em consignação por terceiros e afirmou não saber da origem irregular.

Camaro adquirido por estelionato é apreendido no Núcleo Bandeirante (foto: PMDF/Divulgação)

Durante a verificação, os policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar constataram que havia uma ordem judicial de busca e apreensão expedida pela Justiça de Goiás. Diante da situação, o carro, a vítima e o responsável pela loja foram encaminhados à 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), onde o veículo foi apreendido. O emissor da procuração deverá responder pelo crime de estelionato.