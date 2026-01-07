Rio Vermelho transborda após forte chuva na cidade de Goiás

Após uma forte chuva registrada na cabeceira do Rio Vermelho, o nível do manancial subiu rapidamente e provocou transbordamentos na manhã desta terça-feira (6/1), na cidade de Goiás. O Centro de Informações Hidrológicas e Meteorológicas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Cimehgo/Semad) informou que a precipitação registrada foi de 115,6 milímetros em um trecho do rio, índice considerado bastante elevado.

O aumento do volume de água causou alagamentos em pontos da área central, como a rua da Prefeitura, e gerou apreensão entre moradores, especialmente nas proximidades de pontes históricas e unidades de saúde.

De acordo com o aspirante Mateus Forte, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a corporação iniciou o monitoramento do rio ainda durante a madrugada desta quarta, após ser informada sobre o grande volume de chuva na região da cabeceira. “Nós iniciamos monitoramentos de 1 em 1 hora. Depois, esse monitoramento foi reduzido para cada meia hora e, em seguida, a cada 15 minutos, para verificarmos o nível do rio”, explicou.

Segundo o bombeiro, uma cabeça d’água chegou à cidade por volta das 11h da manhã e provocou um transbordo do Rio Vermelho. “Devido a essa chuva na cabeceira do rio, mas o nível do rio já voltou a níveis seguros, e a população pode ficar tranquila”, afirmou.

Rio Vermelho transborda após forte chuva e mobiliza bombeiros na Cidade de Goiás (foto: CBMDF/Divulgação)

Vídeos gravados por moradores, por volta das 13h, mostram que o nível da água chegou à altura da Ponte da Lapa, que passa ao lado da casa da poetisa Cora Coralina, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Por medida de segurança, o Corpo de Bombeiros chegou a bloquear a ponte que dá acesso ao Hospital São Pedro Alcântara, o que sempre gera preocupação entre os moradores. O temor se deve às grandes inundações ocorridas nos anos de 2000 ou 2001, quando a unidade hospitalar sofreu danos significativos.

Por volta das 16h, a ponte de acesso à Santa Casa foi liberada, após a redução do nível da água. Segundo os bombeiros, a situação permaneceu sob controle ao longo da tarde, sem registro de vítimas, e o Rio Vermelho voltou a apresentar níveis considerados seguros.