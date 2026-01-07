Teste da orelhinha está disponível nas maternidades da rede pública do DF; confira

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) está fazendo a triagem auditiva neonatal, também conhecida como teste da orelhinha, em todas as maternidades da rede pública de saúde. O exame visa identificar precocemente possíveis alterações auditivas que podem impactar o desenvolvimento da fala, da linguagem e da comunicação da criança, não só nos primeiros anos de vida, como também na fase adulta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Veja hábitos que podem causar danos à audição
-
Secretaria de Saúde repassa R$ 15 milhões para o Hospital da Criança
O teste deve ser aplicado, preferencialmente, nas primeiras 48 horas de vida, ainda na maternidade, e, no máximo, até 30 dias após o nascimento. Caso a criança não tenha feito o exame até a alta médica, é possível retornar à maternidade de origem até 90 dias de vida. Após esse período, o exame pode ser agendado via regulação.
O procedimento é feito com o bebê dormindo, por meio da emissão otoacústica evocada (EOAE), que detecta a resposta das células da cóclea (estrutura em forma de caracol do ouvido externo). De janeiro a outubro de 2025, o DF registrou 23 mil procedimentos como esses. Já em 2024, foram cerca de 35,3 mil exames.
Quando o bebê não passa no exame, é encaminhado, via regulação, para serviços especializados de diagnóstico e acompanhamento, como o Centro Educacional da Audição e Linguagem Ludovico Pavoni (Ceal) e o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), habilitados pelo Ministério da Saúde. Esses serviços oferecem avaliação, diagnóstico completo, adaptação de aparelhos auditivos e acompanhamento terapêutico.
Saiba Mais
- Flipar Refúgio paulista repleto de natureza, Analândia não tem prédios nem sinais de trânsito
- Revista do Correio Manchas na pele e perda de sensibilidade? Fique atento à hanseníase
- Flipar Nuno Leal Maia, 78 anos, explica afastamento da TV
- Flipar Pernambuco já foi independente do Brasil; entenda a curiosa ‘Data Magna’
- Política "Até animais recebem tratamento melhor", diz Izalci sobre Bolsonaro
- Diversão e Arte ‘Stranger dogs’: cães saem do Mundo Invertido em campanha de adoção