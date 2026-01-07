Engavetamento de veículos na BR-020 paralisa trânsito em Sobradinho

Dois carros de passeio, uma van e um caminhão colidiram na BR-020 - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Quatro veículos se envolveram em um engavetamento durante a manhã desta quarta-feira (7/1) na BR-020. O sinistro aconteceu por volta das 11h26, em frente à Churrascaria Rancho Gaúcho, em Sobradinho. Apesar da quantidade de veículos envolvidos, não houve vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja:

Apesar da quantidade de veículos envolvidos, nenhum passageiro ou condutor ficou ferido (foto: Reprodução: CBMDF)

As equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), foram acionadas para prestar atendimento aos ocupantes dos veículos. Os bombeiros realizaram manobras para a prevenção contra incêndio e para evitar novos acidentes na área. Para isso, foi necessário desviar o trânsito.

Leia também: GDF autoriza estudo técnico para VLT entre Taguatinga e Ceilândia

Ao todo, um caminhão, dois carros de passeio e uma van foram atingidos. Apesar da força do impacto, nenhum condutor ou passageiro precisou ser encaminhado a hospitais.