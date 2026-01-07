GDF tem até esta quarta-feira (7/1) para pagar Hospital da Criança - (crédito: Divulgação)

A Justiça do Distrito Federal determinou, na última sexta-feira (2/1), que o Governo do Distrito Federal (GDF) repasse o valor de R$ 69 milhões ao Hospital da Criança (HCB), até esta quarta-feira (7/1). O hospital alega que não recebeu verbas nos últimos três meses de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Apesar da decisão ter sido proferida no segundo dia de 2026, o prazo de 48h começa a valer a partir de quando o governo foi notificado, no caso, na última segunda-feira (5/1). No entanto, o Ministério Público afirma que “aguarda o recebimento de manifestação do Hospital da Criança ou nova movimentação processual”.

Leia também: GDF autoriza estudo técnico para VLT entre Taguatinga e Ceilândia

O órgão ainda afirma que os repasses não foram feitos de forma regular, o que gera prejuízos ao atendimento ao público. O déficit total é estimado em R$ 118 milhões. Por conta da falta de repasse, a administração do hospital tomou medidas emergenciais a partir de 30 de dezembro, como o fechamento de 24 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, gerando grande prejuízo para a população, uma vez que a unidade hospitalar é responsável por 54% das UTI pediátricas de Brasília.

Leia também: Justiça converte em preventiva prisão de homem que assassinou professor

Questionada, a Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que “o restante dos repasses financeiros, relativos à decisão judicial e destinados à unidade hospitalar, será normalizado até hoje (7/1), prazo legal estipulado". Até o momento, esse repasse não foi confirmado. Além disso, a pasta também afirma que a parcela referente a janeiro de 2026, no valor de R$ 33 milhões, também será repassado ainda nesta semana.

Leia também: Rio Vermelho transborda após forte chuva na cidade de Goiás

A Secretaria de Saúde (SES-DF) informa que foram repassados R$ 15 milhões ao Hospital da Criança (HCB) nesta segunda-feira (5/1). O restante, relativo à decisão judicial e destinado à unidade hospitalar, será normalizado até a quarta-feira (7/1), prazo legal estipulado. Também está previsto para esta semana o repasse da parcela de janeiro de 2026, no valor de R$ 33 milhões.