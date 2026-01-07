Trocas no alto escalão do BRB devem acontecer até sexta (9/1) - (crédito: Reprodução/Adriano Machado)



Pouco mais de um mês após assumir o comando do Banco de Brasília (BRB), o Pouco mais de um mês após assumir o comando do Banco de Brasília (BRB), o presidente Nelson Antônio de Souza vai realizar trocas no alto escalão do banco. Até sexta-feira (9/1), ele indicará novos nomes para a diretoria, para o Conselho de Administração e para o Comitê de Auditoria do banco. O novo presidente deve privilegiar perfis técnicos na composição da nova diretoria.

Após serem indicados pelo presidente, os nomes serão encaminhados ao Comitê de Elegibilidade do banco. Na sequência, quem aprecia é o Conselho de Administração (Consad). Depois de passar pelos dois órgãos internos, os nomes irão para a apreciação do Banco Central do Brasil (BCB). A expectativa é de que, até esta sexta (9/1), todos os novos nomes já tenham sido encaminhado ao BCB.

Também considerado um perfil técnico, Nelson de Souza assumiu a presidência do BRB no último dia 27 de novembro, após ser indicado pelo governador Ibaneis Rocha. A indicação veio depois do afastamento de Paulo Henrique Costa por suspeita de envolvimento na compra de créditos falsos do Banco Master.





