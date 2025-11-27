InícioCidades DF
BRB

Nelson Antônio de Souza assume a presidência do Banco de Brasília

Durante a cerimônia, o novo dirigente destacou que o momento exige "muito trabalho e dedicação" e afirmou que seu compromisso é fortalecer o BRB com base na solidez, na confiança e na sustentabilidade

Nelson Antônio de Souza tem posse oficializada na presidência do BRB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Nelson Antônio de Souza tem posse oficializada na presidência do BRB - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O novo presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, teve a posse oficializada nesta quinta-feira (27/11). A nomeação, aprovada pelo Banco Central, foi formalizada pelo presidente do Conselho de Administração do BRB, Marcelo Talarico. Souza torna-se o 22º presidente da história do banco.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante a cerimônia, o novo dirigente destacou que o momento exige “muito trabalho e dedicação” e afirmou que seu compromisso é fortalecer o BRB com base na solidez, na confiança e na sustentabilidade.

“Assumo o compromisso de respeitar a missão e os valores do Banco ao mesmo tempo em que nos dedicamos a superar as adversidades juntos, com muito respeito uns pelos outros. Vamos fortalecer o BRB, mantendo o Banco sólido, confiável e com resultados sustentáveis, preservando a integridade das práticas bancárias e a confiança de clientes e investidores”, declarou.

Em nota, o BRB informou que ele também assumirá, cumulativamente, o cargo de diretor executivo de Finanças, Controladoria e Relações com Investidores, conforme o Regulamento de Ausências e Substituições da Diretoria. “A medida ocorre em conformidade com os mecanismos de governança vigentes e assegura a continuidade das atividades estratégicas da Companhia”, diz a nota. O banco reforçou o compromisso de manter acionistas e o mercado informados sobre qualquer desdobramento relevante.

Perfil

Com mais de 40 anos de experiência no setor financeiro, Nelson Souza, conhecido pelo perfil técnico e pela defesa da governança, transparência e gestão de riscos, promete implementar um “choque de gestão” para reforçar a reputação e a eficiência do BRB, com foco na valorização de empregados e no atendimento à população do DF.

Nascido em São Paulo e criado no Piauí, Nelson Antônio de Souza é graduado em Letras e Psicologia, além de possuir MBAs em Consultoria Empresarial (UnB) e Administração e Marketing (Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro). Sua carreira começou como menor aprendiz no Banco do Brasil e seguiu por instituições como Caixa Econômica Federal, onde foi vice-presidente de Habitação e presidiu ainda o Banco do Nordeste (BNB), a Desenvolve SP, e a BrasilCap. Mais recentemente, ocupava a vice-presidência da Elo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Vitória Torres e Mila Ferreira
postado em 27/11/2025 22:09
SIGA
x