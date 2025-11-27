Nelson Antônio de Souza assume a presidência do Banco de Brasília

O novo presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, teve a posse oficializada nesta quinta-feira (27/11). A nomeação, aprovada pelo Banco Central, foi formalizada pelo presidente do Conselho de Administração do BRB, Marcelo Talarico. Souza torna-se o 22º presidente da história do banco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a cerimônia, o novo dirigente destacou que o momento exige “muito trabalho e dedicação” e afirmou que seu compromisso é fortalecer o BRB com base na solidez, na confiança e na sustentabilidade.

“Assumo o compromisso de respeitar a missão e os valores do Banco ao mesmo tempo em que nos dedicamos a superar as adversidades juntos, com muito respeito uns pelos outros. Vamos fortalecer o BRB, mantendo o Banco sólido, confiável e com resultados sustentáveis, preservando a integridade das práticas bancárias e a confiança de clientes e investidores”, declarou.

Em nota, o BRB informou que ele também assumirá, cumulativamente, o cargo de diretor executivo de Finanças, Controladoria e Relações com Investidores, conforme o Regulamento de Ausências e Substituições da Diretoria. “A medida ocorre em conformidade com os mecanismos de governança vigentes e assegura a continuidade das atividades estratégicas da Companhia”, diz a nota. O banco reforçou o compromisso de manter acionistas e o mercado informados sobre qualquer desdobramento relevante.

Perfil

Com mais de 40 anos de experiência no setor financeiro, Nelson Souza, conhecido pelo perfil técnico e pela defesa da governança, transparência e gestão de riscos, promete implementar um “choque de gestão” para reforçar a reputação e a eficiência do BRB, com foco na valorização de empregados e no atendimento à população do DF.

Nascido em São Paulo e criado no Piauí, Nelson Antônio de Souza é graduado em Letras e Psicologia, além de possuir MBAs em Consultoria Empresarial (UnB) e Administração e Marketing (Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro). Sua carreira começou como menor aprendiz no Banco do Brasil e seguiu por instituições como Caixa Econômica Federal, onde foi vice-presidente de Habitação e presidiu ainda o Banco do Nordeste (BNB), a Desenvolve SP, e a BrasilCap. Mais recentemente, ocupava a vice-presidência da Elo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Quinta-feira é marcada por chuvas isoladas no Distrito Federal

Quinta-feira é marcada por chuvas isoladas no Distrito Federal Cidades DF 30ª Dia da Mulher contará com serviços gratuitos para mulheres em vulnerabilidade

30ª Dia da Mulher contará com serviços gratuitos para mulheres em vulnerabilidade Cidades DF LBV promove Dia de Doar para combater a fome no Natal; saiba como ajudar

LBV promove Dia de Doar para combater a fome no Natal; saiba como ajudar Cidades DF Suspeito de integrar quadrilha de furto a carros é preso em Ceilândia

Suspeito de integrar quadrilha de furto a carros é preso em Ceilândia Cidades DF "O racismo impacta a saúde da pele preta", afirma médico

"O racismo impacta a saúde da pele preta", afirma médico Cidades DF Réu por esfaquear mulher é solto e Justiça alega "mudança de endereço da vítima"



