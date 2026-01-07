Colisão entre três veículos deixa uma pessoa ferida em Águas Claras

Batida aconteceu na Rua Copaíba, em Águas Claras, por volta das 14h23 desta quarta-feira (7/1) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Três veículos se envolveram em um acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (7/1), na Rua Copaíba, em frente ao Centro Universitário de Brasília (CEUB), em Águas Claras, e deixou uma pessoa ferida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou quatro viaturas de resgate para a ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se depararam com um GM Celta, de cor preta, virado. Os agentes interditaram parcialmente a via, isolando e sinalizando a área. Os outros carros envolvidos na batida foram um Fiat Fiorino, de cor branca, e um Renault Kardian, de cor laranja.

Segundo o Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/ CBMDF, o condutor do Celta foi avaliado pelos socorristas e transportado, consciente e orientado, para o hospital de referência da região, queixando-se de dores nas costas.

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo controle do tráfego e pela guarda do local. Os militares também realizaram a prevenção contra incêndio e novos acidentes. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.