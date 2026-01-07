CBF divulga datas e formato da Copa do Brasil 2026

A CBF anunciou as datas-base e também o novo formato da Copa do Brasil 2026, que passará a contar com 126 clubes, 34 a mais em relação ao ano passado. Para 2026, o torneio terá novidades, como a final em jogo único e a vaga para o vice-campeão na fase preliminar da próxima edição da Libertadores, em 2027.

As datas-base da primeira fase são os dias 18 e 19 de fevereiro. A final está prevista para acontecer em 6 de dezembro. De acordo com o artigo 12 do regulamento, os confrontos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Fases, além da 9ª Fase (Final), serão em jogo único. Na 5ª a 8ª Fase (semifinais), os confrontos serão em partidas de ida e volta.

Todos os clubes participantes foram divididos em três grupos. O primeiro, portanto, comporta os representantes da Série A, enquanto no segundo estão os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e dos Campeonatos Brasileiros Séries C e D da temporada 2025. O demais times, aliás, estão na terceira subdivisão.

Datas-base das fases:

Primeira: 18 e 19 de fevereiro

Segunda: 25 ou 26 de fevereiro e 4 ou 5 de março (jogos de ida e volta)

Terceira: 11 ou 12 de março

Quarta: 18 ou 19 de março

Quinta: 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio (jogos de ida e volta)

Oitavas de final: 1 ou 2 de agosto e 5 ou 6 de agosto (jogos de ida e volta)

Quartas de final: 26 ou 27 de agosto e 2 ou 3 de setembro (jogos de ida e volta)

Semifinal: 1 e 8 de novembro

Final: 6 de dezembro

Veja o formato

Na primeira fase, 28 clubes do grupo 3 piores ranqueados no Ranking Nacional de Clubes 2026 (RNC). A definição ocorre da seguinte maneira. Um clube do bloco 1 (1º a 14º melhores do ranking entre os times envolvidos) enfrenta um clube do bloco 2 (15º a 28º do ranking neste recorte). Na fase seguinte, 14 classificados da 1ª Fase e 74 clubes restantes do grupo 3. Pelo sorteio também definirá mandos e chaveamentos das Fases 3 e 4.

Na terceira fase, 44 classificados da 2ª Fase e os 4 clubes do grupo 2. Posteriormente, 24 clubes classificados da 3ª Fase. Na quinta fase, estarão os 12 clubes classificados da 4ª Fase e os 20 do grupo 1. Haverá sorteio para definição dos confrontos. Os 32 clubes serão posicionados em 2 blocos. Os clubes do bloco I (1º a 16º no RNC 2026) enfrentarão os clubes do bloco II (17º a 32º no RNC 2026).

Clubes

1: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Athletico Paranaense, Bahia, Vasco da Gama, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Red Bull Bragantino, Santos, Vitória, Coritiba, Mirassol, Chapecoense, Remo

2: Paysandu, Ponte Preta, Confiança, Barra

3: Galvez, Independência-AC, Vasco-AC, ASA, CRB, CSA, Penedense, Amazonas, Manauara, Manaus, Nacional-AM, Independente-AP, Oratório, Trem, Atlético-BA, Jacuipense, Juazeirense, Porto, Ceará, Fortaleza, Maracanã, Tirol, Capital, Ceilândia, Gama, Desportiva, Porto Vitória, Rio Branco, Anápolis, Atlético-GO, Goiás, Vila Nova, IAPE, Imperatriz, Maranhão, América-MG, Athletic, Betim, Tombense, Uberlândia, Pantanal, Ivinhema, Operário-MS, Cuiabá, Mixto, Operário-MT, Primavera-MT, Águia de Marabá, Bragantino-PA, Castanhal, Tuna Luso, Botafogo-PB, Serra Branca, Sousa, Maguary, Retrô, Santa Cruz, Sport, Altos, Fluminense-PI, Piauí, Azuriz, Cianorte, Londrina, Maringá, Operário-PR, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Sampaio Corrêa, Volta Redonda, ABC, América-RN, Laguna, Guaporé, Ji-Paraná, Porto Velho, Baré, GAS, Monte Roraima, Caxias, Guarany de Bagé, Juventude, São Luiz, Ypiranga, Avaí, Figueirense, Joinville, Santa Catarina, América-SE, Itabaiana, Lagarto, Guarani, Novorizontino, Portuguesa-SP, Primavera-SP, São Bernardo, Velo Club, Araguaína, Capital-TO, Tocantinópolis.