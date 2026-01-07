Mastruz: 6 benefícios para a saúde e como utilizá-lo corretamente

O mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), também conhecido como erva-de-santa-maria ou chá mexicano, é uma planta medicinal amplamente reconhecida na medicina tradicional brasileira. Inclusive, está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Originária da América Central, essa planta é valorizada por suas propriedades terapêuticas, indicada para diversos tratamentos naturais. Na culinária, o mastruz é apreciado pelo seu sabor forte e único, que pode ser incorporado a diversos pratos, como caldos, sopas e até mesmo em conservas.

Abaixo, confira 6 benefícios da planta mastruz e como usá-la!

1. Mastruz auxilia na cicatrização de feridas

O mastruz, quando aplicado topicamente, pode acelerar significativamente o processo de cicatrização de feridas, cortes e queimaduras. Suas propriedades cicatrizantes e regeneradoras ajudam a estimular a renovação celular e a promover a formação de novo tecido, evitando o risco de infecções no local da lesão. Além disso, o uso da planta pode aliviar a dor associada às feridas, proporcionando mais conforto durante a recuperação.

O estudo “From popular use to Pharmacological Validation: A study of the anti-inflamatório, antinociceptivo e efeitos curativos do extrato de Chenopodium ambrosioides extract“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, investigou os efeitos do extrato etanólico obtido das folhas e caules da planta mastruz, focando a dor, a inflamação e a cicatrização. Os testes, realizados em ratos, mostraram que o extrato foi eficaz na redução tanto da inflamação quanto da dor.

2. Tem propriedades antioxidantes

O mastruz é uma planta rica em compostos antioxidantes, que desempenha um papel essencial na neutralização dos radicais livres. Essa ação auxilia na prevenção de diversas doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e diabetes, além de contribuir para a redução da inflamação no organismo de forma geral.

3. Apresenta ação antifúngica

O mastruz possui ação antifúngica. O estudo “Analysis of Antimicrobial and Antioxidant Activities of Chenopodium ambrosioides: An Ethnomedicinal Plant“, publicado no Journal of Chemistry, analisou o potencial antimicrobiano e antioxidante da planta mastruz, observando que ela também apresentou uma ação eficaz contra fungos.

O mastruz contém compostos que ajudam a combater o crescimento de fungos, tornando-o eficaz no tratamento de infecções fúngicas, como micoses. O seu uso pode ser feito tanto de forma tópica, aplicando as folhas ou extrato diretamente sobre a área afetada, quanto por meio de infusões, para fortalecer o sistema imunológico.

4. Promove a digestão

O consumo de mastruz pode ser um excelente aliado para melhorar a digestão e aliviar sintomas como azia, inchaço e sensação de estufamento após as refeições. A planta possui compostos que estimulam a produção de sucos gástricos, facilitando a quebra dos alimentos e promovendo uma digestão mais eficiente. O chá, consumido após refeições pesadas, pode ajudar o organismo a processar os alimentos com mais facilidade, trazendo conforto e bem-estar geral.

5. Tem ação antimicrobiana

O mastruz possui propriedades antimicrobianas, sendo eficaz no combate a diversos microrganismos patogênicos. Essa ação ajuda na prevenção de infecções e no fortalecimento da saúde de forma geral, protegendo o organismo contra agentes infecciosos.

O estudo “Atividade antimicrobiana dos sumos de alecrim, aroeira, guiné e mastruz sobre Staphylococcus aureus e *Escherichia coli“, publicado no Scientia Plena, concluiu que o mastruz possui atividade antimicrobiana contra a Escherichia coli (E. coli), uma bactéria que, ao entrar em contato com o organismo humano, pode causar dores abdominais e diarreias.

6. Ajuda no bom funcionamento do organismo

O mastruz é uma excelente fonte de vitaminas essenciais para o bom funcionamento do organismo. A planta contém vitamina A, importante para a saúde ocular e da pele, vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e atua como antioxidante, e vitaminas do complexo B (B2 e B6), fundamentais para o metabolismo energético e o funcionamento adequado do sistema nervoso.

Formas seguras de utilizar o mastruz

Além do chá tradicional, o mastruz pode ser incorporado ao dia a dia de diversas maneiras criativas. Confira algumas opções!

Suco detox : prepare um suco verde combinando folhas de mastruz com outros vegetais e frutas, promovendo desintoxicação e energia;

: prepare um suco verde combinando folhas de mastruz com outros vegetais e frutas, promovendo desintoxicação e energia; Compressas: aplique as folhas maceradas diretamente sobre feridas ou inflamações na pele;

aplique as folhas maceradas diretamente sobre feridas ou inflamações na pele; Óleo ou extrato: pode ser usado para massagens em áreas doloridas ou inflamadas;

pode ser usado para massagens em áreas doloridas ou inflamadas; Temperando pratos: as folhas frescas podem ser picadas e adicionadas a saladas, sopas e molhos, conferindo um sabor único.

O mastruz, apesar de seus benefícios, deve ser consumido com cautela por causa de algumas contraindicações. Ele não é recomendado para gestantes, pois pode causar contrações uterinas, nem para lactantes, devido à falta de estudos sobre sua segurança para o bebê. Além disso, o consumo excessivo costuma provocar irritações gastrointestinais, náuseas e, em doses muito altas, até toxicidade.

Pessoas com alergias ou hipersensibilidade devem evitar o uso, especialmente de forma tópica. Além disso, o uso prolongado pode sobrecarregar o fígado e os rins. Por isso, é fundamental usar o mastruz de forma moderada e sempre com a orientação de um profissional de saúde.