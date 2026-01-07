GDF afirma que realizou repasses para o Hospital da Criança

Os serviços do Hospital da Criança serão restabelecidos a partir de sexta-feira (9/1) - (crédito: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) afirma que repassou o restante da verba para sanar a dívida de R$ 69 milhões com o Hospital da Criança (HCB). Em nota, a Secretaria de Saúde (SEC-DF) afirmou que “a liquidação dos valores remanescentes referentes à decisão judicial foi concluída”.

Apesar do repasse, devido ao tempo de processamento bancário, “a compensação final está prevista para acontecer até o fim da próxima quinta-feira (8/1)”, afirmou. Na última segunda-feira (5/1), o GDF repassou parte dos valores que estavam atrasados, um montante de R$ 15 milhões.

O GDF tinha até o fim do dia desta quarta-feira (7/1) para realizar o repasse. O valor foi determinado pela juíza Camila Thomas na última sexta-feira (2/1), quando também determinou o prazo de 48 horas para realizar o repasse. O tempo começou a contar na última segunda, quando o governo foi notificado. Além disso, segundo a secretaria, o repasse regular referente ao mês de janeiro, no valor de R$ 33 milhões, já está em fase de tramitação administrativa e segue o fluxo de desembolso programado para esta semana ainda.

Com o pagamento das dívidas, o Hospital da Criança informou que todos os serviços assistenciais serão estabelecidos a partir da próxima sexta-feira (9/1). Além disso, as medidas de contingência, como fechamentos de leitos e cancelamentos de exames agendados, serão suspensas.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MDFT), o valor total da dívida é estipulado em R$118 milhões, incluindo despesas de exercícios anteriores até 2024, reajuste contratual de setembro de 2025 e medicamentos sem cobertura financeira.

Por conta da falta de repasses, a administração da unidade hospitalar teve de tomar medidas administrativas severas. Ainda em dezembro de 2025, o hospital suspendeu os atendimentos. Além disso, um total de 89 dos 212 leitos foram fechados, sendo 24 leitos de UTI e 65 de internação.