Dupla é presa após furtar rebanho de gado avaliado em R$ 200 mil

Dois homens foram detidos com 47 cabeças de gado. A captura foi realizada em ação conjunta entre as polícias militares do DF e de Goiás

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Anápolis (GO) - (crédito: Divulgação/PMDF)
Uma operação conjunta entre as polícias militares do Distrito Federal (PMDF) e de Goiás (PMGO), realizada nesta terça-feira (6/1), resultou na prisão de dois homens que haviam furtado 47 cabeças de gado. A abordagem ocorreu na BR-040, após a troca de informações entre os batalhões rurais das duas corporações.

Segundo a corporação, os detidos fazem parte de uma quadrilha especializada em abigeato (furto de animais no campo). O rebanho, avaliado em mais de R$ 200 mil, havia sido furtado em propriedades do Distrito Federal

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Anápolis (GO), onde foram autuados e permanecem à disposição da Justiça.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 07/01/2026 23:10
