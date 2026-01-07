Dupla é presa após furtar rebanho de gado avaliado em R$ 200 mil

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Anápolis (GO) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação conjunta entre as polícias militares do Distrito Federal (PMDF) e de Goiás (PMGO), realizada nesta terça-feira (6/1), resultou na prisão de dois homens que haviam furtado 47 cabeças de gado. A abordagem ocorreu na BR-040, após a troca de informações entre os batalhões rurais das duas corporações.

Segundo a corporação, os detidos fazem parte de uma quadrilha especializada em abigeato (furto de animais no campo). O rebanho, avaliado em mais de R$ 200 mil, havia sido furtado em propriedades do Distrito Federal.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Anápolis (GO), onde foram autuados e permanecem à disposição da Justiça.